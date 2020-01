Atlético passeert Sevilla dankzij fantastische redding Jan Oblak in minuut 93

Atlético Madrid is met een overwinning uit de winterstop gekomen. In het eigen Wanda Metropolitano won de formatie van trainer Diego Simeone met het kleinst mogelijke verschil van middenmoter Levante: 2-1. Atlético komt door de zege op 35 punten uit 19 wedstrijden en heeft de derde plaats in LaLiga op doelsaldo overgenomen van Sevilla. Jan Oblak voorkwam in de 93ste minuut een late gelijkmaker met een spectaculaire redding.

Sevilla kwam gisteravond in eigen huis tegen Athletic Club niet verder dan een remise (1-1), waardoor Atlético de derde plaats voor het grijpen had. Het elftal van Simeone wist zich uiteindelijk te ontdoen van Levante, de huidige nummer negen van LaLiga, maar eenvoudig ging het niet. De eindstand was reeds bereikt na achttien minuten voetballen.

Nadat Ángel Correa Atlético in de dertiende minuut een vroege voorsprong had geschonken, wist Levante vrijwel onmiddellijk weer op gelijke hoogte te komen. Roger Martí haalde uit na een vrije trap en zag de bal uiteindelijk via een verdediger van Atlético in het doel belanden: 1-1. Atlético had daarna echter weer slechts drie minuten nodig om te antwoorden: Felipe groeide uit tot matchwinner door raak te koppen uit een voorzet van Renan Lodi.