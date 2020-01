Ex-PSV'ers belangrijk voor Manchester City; United dwingt return af

Manchester City heeft zaterdagavond eenvoudig de volgende ronde van de FA Cup bereikt. Ex-PSV'ers Oleksander Zinchenko en Angeliño hadden met respectievelijk een doelpunt en een assist een aandeel in de 4-1 zege op Port Vale. Manchester United speelde uit bij Wolverhampton Wanderers doelpuntloos gelijk en daarom volgt binnenkort een return op Old Trafford. Leicester City haalde de laatste 32 met een simpele overwinning tegen Wigan Athletic (2-0).

Manchester City - Port Vale 4-1

Manager Josep Guardiola koos tegen League Two-ploeg Port Vale voor een mix tussen zijn A- en B-keus. Oleksandr Zinchenko bracht the Citizens in de negentiende minuut met enig fortuin op voorsprong. De ex-huurling van PSV zag een schot van afstand via Leon Legge in het doel belanden: 1-0. Tom Pope bracht Port Vale in de 35ste minuut met een klassiek spitsendoelpunt op gelijke hoogte. De aanvaller kopte een voorzet vanaf rechts knap binnen. Vlak voor rust tikte Sergio Agüero van dichtbij op aangeven van Phil Foden de 2-1 voor City binnen. Na rust nam de grootmacht verder afstand. John Stones kreeg de bal in de 58ste minuut uit de kluts voor de voeten en schoot van dichtbij raak. Een kwartier voor tijd tikte Foden na knap werk van Angeliño, die een niet te missen voorzet gaf, de vierde City-treffer binnen: 4-1.

Wolverhampton Wanderers - Manchester United 0-0

Beide ploegen wisten het publiek in het Molineux Stadium in de eerste 45 minuten nauwelijks te vermaken. Matt Doherty leek Wolverhampton Wanderers in de veertiende minuut op voorsprong te gaan schieten, nadat de rechtsback na een hoekschop van dichtbij een enorme kans kreeg. Sergio Romero bracht echter schitterend redding met een snelle reflex. Na rust kwam er wat meer leven in de brouwerij. Manchester United was via Juan Mata dichtbij met een vrije trap, terwijl invaller Marcus Rashford zijn inzet via het been van een verdediger op de lat zag belanden. In de slotfase dacht Wolves-invaller Raúl Jiménez te scoren, maar de spits werd teruggefloten omdat hij de bal via zijn arm binnen kopte. Even later raakte Jiménez met een spectaculaire poging vanaf de achterlijn met buitenkant voet de paal.

Leicester City - Wigan Athletic 2-0

Leicester City begon zonder een groot aantal vaste waarden tegen de huidige nummer 22 van de Championship, maar de succesformatie van Brendan Rodgers beleefde uiteindelijk een betrekkelijk probleemloze avond. The Foxes werden op weg geholpen door Tom Pearce: de verdediger van Wigan werkte de bal na negentien minuten voetballen ongelukkig in eigen doel. Op slag van rust verdubbelde Harvey Barnes de voorsprong voor Leicester City, door via een verdediger van Wigan raak te schieten: 2-0. Dat was ook meteen de eindstand, want na rust werd er niet meer gescoord.