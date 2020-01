Marc Cucurella ontkent racisme tegen Militão: ‘Ik zei: ’Houd je f*cking mond‘’

Real Madrid kwam zaterdagmiddag met een 0-3 overwinning op bezoek bij Getafe uitstekend uit de winterstop, maar na afloop gaat het in Spanje vooral over een confrontatie tijdens het duel tussen Getafe-verdediger Marc Cucurella en Real Madrid-verdediger Éder Militão. Cucurella zou Militão aan het begin van de tweede helft racistisch hebben bejegend. De 21-jarige linksback van Getafe heeft inmiddels via Twitter zelf afgerekend met die geruchten.

Kort nadat de wedstrijd het Coliseum Alfonso Pérez was afgelopen, maakte Carrusel Deportivo melding van een woordenwisseling tussen Cucurella en Militão. Cucurella, jeugdexponent van Barcelona en dit seizoen door de Catalaanse grootmacht verhuurd aan Getafe, zou de Braziliaanse centrumverdediger van Real Madrid 'Cállate puto mico' hebben toegesnauwd, hetgeen vrij vertaald kan worden als 'Houd je mond, f*cking aap'. 'Mico' is het Catalaanse woord voor aap.

De berichtgeving van Carrusel Deportivo leidde tot veel ophef in Spanje en inmiddels heeft Cucurella zelf via Twitter gereageerd op alle geruchten. De verdediger van Getafe stelt niet 'Cállate puto mico' geroepen te hebben, maar 'Cierra el puto pico', hetgeen slechts 'Houd je f*cking mond’ betekent. "Ik wil graag verduidelijken dat ik Militão op geen enkel moment heb beledigd of gediskwalificeerd."

Cucurella realiseert zich evenwel dat zijn woorden beledigend opgevat kunnen worden. "Het spijt me als ik er iemand mee heb beledigd. Maar dit is het enige wat ik heb gezegd en dit is ook het enige wat ik erover zal zeggen", aldus de verdediger. Real Madrid kende vanmiddag overigens weinig problemen met Getafe en liep dankzij een eigen doelpunt van David Soria en treffers van Raphaël Varane en Luka Modric uit naar een ruime zege.