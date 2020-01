Barcelona begint zonder Ter Stegen aan uiterst beladen derby

Barcelona speelt zaterdagavond de beladen derby bij Espanyol met doelman Neto onder de lat. De Braziliaan vervangt Marc-André ter Stegen, die door een knieblessure niet kan spelen. Frenkie de Jong heeft opnieuw een basisplaats en zal naar alle waarschijnlijkheid als links- of rechtshalf fungeren.

Trainer Ernesto Valverde stelt namelijk ook Sergio Busquets op, die normaal gesproken als controlerende middenvelder speelt. Ivan Rakitic is de derde middenvelder bij Barcelona. Clément Lenglet keert centraal achterin terug op de plek van Samuel Umtiti, die de laatste wedstrijd van 2019 nog een basisplaats had. Het vertrouwde aanvalstrio bestaat uit Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann.

De derby tegen Espanyol ligt momenteel extra gevoelig in Catalonië door de opgelopen politieke spanningen in de regio. Espanyol is van oudsher trouw aan de Spaanse heerschappij, terwijl binnen Barça vaak steun is voor een onafhankelijk Catalonië.

Opstelling Barcelona: Neto, Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Suárez, Griezmann