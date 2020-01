Jasper Cillessen put enige hoop uit uitlatingen van Albert Celades

Jasper Cillessen zal zich het begin van 2020 anders hebben voorgesteld. De doelman van Valencia keerde onlangs terug van een bovenbeenblessure, maar moest in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar plaatsnemen op de reservebank. Trainer Albert Celades koos zaterdagmiddag tegen Eibar (1-0 winst) namelijk voor Jaume Domènech als doelman.

Cillessen hoeft volgens Celades echter nog niet te wanhopen. "Dat Jaume nu speelt betekent niet dat we niet blij zijn met Jasper", aldus de oefenmeester op de persconferentie na afloop. "Het gaat nu lekker en we gaan op ons gevoel af. We zijn erg blij met allebei onze keepers. Dat ik nu voor Jaume kies, betekent niet dat het voor altijd beslist is. Afhankelijk van de wedstrijd en situatie zullen we een beslissing nemen. Alle spelers hebben vertrouwen nodig en we proberen iedereen minuten te geven."

Valencia nam Cillessen in de zomer over van Barcelona, waarna de Oranje-international direct de eerste doelman van los Che werd. Cillessen stond afgelopen half jaar veertien keer onder de lat bij Valencia in LaLiga, maar raakte begin december geblesseerd. In de tijd dat de ex-Ajacied afwezig was maakte Domènech een solide indruk, onder meer in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax (0-1 winst).

Mogelijk krijgt Cillessen komende week een nieuwe kans in het doel van Valencia. De club speelt woensdag in Saoedi-Arabië de halve finale van de Supercopa tegen Real Madrid. "Het is zonder twijfel het moeilijkst aan mijn vak om niet alle spelers op te kunnen stellen. We gaan nu met een goed gevoel naar de Supercopa toe. Het wordt een lastige uitdaging", besluit Celades.