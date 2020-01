Lineker ontketent discussie: ‘Hij heeft meer invloed dan Ferguson en Wenger’

Gary Lineker heeft zich op Twitter zeer lovend uitgelaten over Josep Guardiola. De oud-spits en huidig presentator van de BBC is van mening dat de manager van Manchester City de manier waarop in Engeland tegen voetbal wordt aangekeken volledig heeft veranderd. "Hij heeft aantoonbaar de meest positieve invloed op ons voetbal gehad van wie dan ook ooit", aldus Lineker op Twitter.

Guardiola werd vrijdag op de persconferentie gevraagd of hij denkt dat andere managers in Engeland zijn speelstijl bij City kopiëren. "Laat me dat niet nou niet zeggen", reageerde Guardiola bescheiden. "Mensen zullen me nog meer gaan haten dan ze me al haten. We proberen met deze club te spelen op een manier die wij goed vinden, dat is alles. Geloof me, het Engelse voetbal heeft zijn eigen idee, en elke manager probeert invloed te hebben op zijn eigen club. Managers gaan niet een bepaalde stijl kopiëren omdat ze het op tv hebben gezien bij een andere club, dat zou ook niet werken."

I’ll say it for him. He’s had, arguably, the most positive influence of anyone, ever on our game. ???????? https://t.co/PrjiTG6ZBx — Gary Lineker (@GaryLineker) January 4, 2020

Lineker vindt dat Guardiola zich minder bescheiden mag opstellen. "Dan zal ik het zeggen voor hem: Guardiola heeft de manier waarop we spelen en denken over het spel veranderd. Van onze obsessie met direct spel naar totaalvoetbal. En ze zeiden dat dat onmogelijk was in Engeland." De Engelsman wordt op Twitter gevraagd of Johan Cruijff niet meer invloed heeft gehad dan Guardiola. "Cruijff heeft niet gecoacht in dit land. Dat gezegd hebbende, zijn invloed vloeit door via Guardiola."

Ook de naam van Sir Alex Ferguson wordt regelmatig genoemd op Twitter als meest invloedrijke manager uit de geschiedenis van het Engelse voetbal. Voor Lineker staat de oud-manager van Manchester United echter onder Guardiola. "Veel respect voor wat Sir Alex heeft bereikt, en hij is natuurlijk de meest succesvolle, maar dat is iets compleet anders." Ook voormalig Arsenal-manager Arsène Wenger plaatst Lineker onder Guardiola. "Wenger is invloedrijk geweest natuurlijk, maar niet op het niveau van de transformatie die Pep heeft gebracht."