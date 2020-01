Treffer van Anwar El Ghazi kan pijnlijke uitschakeling niet voorkomen

Voor Aston Villa zit het seizoen in de FA Cup er al op. The Villans verloren op Craven Cottage ondanks een doelpunt van Anwar El Ghazi met 2-1 van Fulham, de huidige nummer vijf van de Championship. Tegelijkertijd blameerde Watford zich door in eigen stadion een 3-0 uit handen te geven tegen Tranmere Rovers, dat verkeert in de onderste regionen van de League One.

Fulham kwam kort na rust op voorsprong tegen Aston Villa, door een fraai doelpunt van Anthony Knockaert. The Villans slaagden er tien minuten later in om weer op gelijke hoogte te komen. Jonathan Kodjia passeerde Fulham-doelman Marek Rodák, waarna El Ghazi de bal vlak voor de doellijn tegen de touwen werkte. Een kwartier voor tijd tekende Harry Arter voor de winnende treffer namens Fulham, dat daardoor een ronde verder is in de FA Cup.

Watford leek een uitermate gemakkelijke middag te hebben tegen Tranmere Rovers, de nummer 21 van de League One. Door doelpunten van Tom Dele-Bashiru, Nathaniel Chalobah en Roberto Pereyra stonden the Hornets na 34 minuten spelen al op een 3-0 voorsprong. Tranmere Rovers gaf zich echter niet gewonnen, want via Connor Jennings, Emmanuel Monthe en een rake strafschop van Paul Mullin kwamen de bezoekers terug tot een 3-3 remise, waarmee een replay wordt afgedwongen. Watford besloot de wedstrijd nog met tien man, na een rode kaart voor Pereyra.

Brighton & Hove Albion, waar Davy Pröpper negentig minuten op de bank zat, werd geëlimineerd door het Sheffield Wednesday van Joey Pelupessy na een 0-1 nederlaag. Juninho Bacuna stond aan de aftrap bij Huddersfield Town, dat op bezoek bij Southampton met 2-0 onderuit ging. Diens broer Leandro ontsnapte met Cardiff City aan een blamage. The Bluebirds kwamen tegen Carlisle United, laagvlieger in de League Two, op een 0-2 achterstand, maar dankzij een 2-2 remise werd er nog een replay uit het vuur gesleept. Halil Dervisoglu debuteerde bij Brentford in de basiself en speelde 81 minuten mee in het met 1-0 gewonnen duel met Stoke City.

Alle uitslagen van de wedstrijden van 16.01 uur:

Brentford - Stoke City 1-0

Brighton & Hove Albion - Sheffield Wednesday 0-1

Cardiff City - Carlisle United 2-2

Fulham - Aston Villa 2-1

Oxford United - Hartlepool United 4-1

Preston North End - Norwich City 2-4

Reading - Blackpool 2-2

Southampton - Huddersfield Town 2-0

Watford - Tranmere Rovers 3-3