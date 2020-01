Schreuder deelt goed en slecht nieuws met landgenoten voor trainingskamp

Aan de samenwerking tussen Joshua Brenet en TSG 1899 Hoffenheim gaat spoedig een einde komen. Hoffe maakt via de officiële kanalen bekend dat de 25-jarige verdediger samen met Robert Zulj en Philipp Ochs niet is meegereisd naar het trainingskamp in het Spaanse Marbella, omdat ze mogen uitkijken naar een andere club. Tegelijkertijd heeft trainer Alfred Schreuder goed nieuws voor een andere landgenoot, want Melayro Bogarde is wel mee naar Spanje.

Brenet speelde in de eerste seizoenshelft slechts twee officiële wedstrijden voor Hoffenheim, allebei in het toernooi om de DFB Pokal. De verdediger staat sinds de zomer van 2018 onder contract bij de Duitse club en heeft nog een verbintenis tot medio 2022, die hij dus vermoedelijk niet zal uitdienen. “Deze drie spelers zijn niet tevreden over hun sportieve situatie en streven ernaar om van club te wisselen”, zegt sportief directeur Alexander Rosen over de situatie van Brenet, Zulj en Ochs.

“In sommige gevallen zijn er al specifieke aanbiedingen voor de jongens, dus het zou geen zin voor hen hebben om onder deze omstandigheden nog mee te reizen naar het trainingskamp”, laat de technisch eindverantwoordelijke bij Hoffenheim weten. Tegenover het thuislaten van Brnet, Zulj en Ochs staat het meereizen van de jeugdige talenten Bogarde, Stefan Drljaca, Franko Kovacevic en Ilay Elmkies.

Bogarde werd door Hoffenheim in 2018 overgenomen van Feyenoord en speelt in de Onder-19 van de club. “We proberen constant jong talent vanuit de eigen jeugdopleiding in te passen binnen de selectie. Dat is de filosofie, het DNA van Hoffenheim”, stelt Rosen. Hoffenheim oefent tijdens het trainingskamp in Marbella tegen Feyenoord (woensdag 8 januari) en ADO Den Haag (donderdag 9 januari).