Pieters belangrijk met primeur; Newcastle blameert zich door veertigjarige

Burnley heeft zaterdagmiddag zonder al te grote problemen de volgende ronde van de FA Cup weten te halen. The Clarets waren in eigen stadion met 4-2 te sterk voor Peterborough United, de nummer zes van de League One. Erik Pieters tekende in het bekerduel voor fraai doelpunt en maakte daarmee zijn eerste treffer in het shirt van Burnley. Newcastle United blameerde zich door met 1-1 gelijk te spelen tegen Rochdale, dat op gelijke hoogte kwam dankzij de veertigjarige Aaron Wilbraham.

Burnley nam al vroeg afstand van Peterborough. Binnen 23 minuten keken de bezoekers op Turf Moor al tegen een 3-0 achterstand aan. Jay Rodriguez opende na acht minuten spelen de score, waarna Pieters de marge na een kwartier spelen verdubbelde. De vleugelverdediger schoot van grote afstand raak. Jeff Hendrick vergrootte de marge kort daarna zelfs naar drie. Ivan Toney deed voor rust nog iets terug voor Peterborough, maar dat kon een goed resultaat definitief vergeten toen Rodriguez kort na zijn tweede van de middag maakte. Ricky Jade-Jones bepaalde de eindstand uiteindelijk op 4-2.

Newcastle United trad zonder Jetro Willems aan op bezoek bij Rochdale, de nummer achttien van de League One. The Magpies leken dankzij een doelpunt van Miguel Almiron in de eerste helft op weg naar een eenvoudige zege, maar brachten zich in de slotfase toch nog in de problemen. De veertigjarige Wilbraham tekende tien minuten voor tijd voor de gelijkmaker, waardoor Rochdale en Newcastle United op herhaling moeten. Jordy de Wijs speelde bij Hull City niet mee in het uitduel met Rotherham United, dat in de absolute slotfase met 2-3 gewonnen werd door the Tigers.

Alle uitslagen van de wedstrijden van 13.31 uur:

Birmingham City - Blackburn Rovers 2-1

Bristol City - Shrewsbury Town 1-1

Burnley - Peterborough United 4-2

Millwall - Newport County 3-0

Rochdale - Newcastle United 1-1

Rotherham United - Hull City 2-3