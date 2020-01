PSV verwacht Donyell Malen dit seizoen niet meer terug

Donyell Malen is in het Amerikaanse Pittsburgh geopereerd aan zijn linkerknie, zo meldt PSV zaterdagmiddag via de officiële kanalen. De aanvaller raakte halverwege december tijdens de Eredivisie-wedstrijd tegen Feyenoord geblesseerd aan het gewricht en is sindsdien niet meer op het veld verschenen. PSV laat nu weten dat Malen dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt.

Malen onderging in de Verenigde Staten een ‘beperkte ingreep’, nadat uitgebreid onderzoek uit had gewezen dat een zware operatie niet nodig was. “We mogen concluderen dat de operatie succesvol is verlopen”, legt medisch manager Wart van Zoest van PSV uit. “Er zijn geen onverwachte zaken aan het licht gekomen. Donyell blijft nu minimaal twee weken hier om zijn revalidatie op te starten en keert dan voor het vervolg terug naar Nederland.”

Malen voegt zelf toe opgelucht te zijn over de gang van zaken: “In het begin was ik bang voor de zwaarst mogelijke blessure, maar daar is gelukkig geen sprake van. De dokters zien het als een lichte ingreep en daar ben ik -ondanks dat het allemaal vervelend is- toch blij mee. Natuurlijk is het balen dat ik dit seizoen niet meer kan voetballen, maar het had erger kunnen aflopen.”

Het uitvallen van Malen komt niet alleen voor PSV als een tegenvaller, maar ook voor het Nederlands elftal. Het zal voor de aanvaller een race tegen de klok worden om helemaal fit aan het deze zomer georganiseerde EK te kunnen beginnen. Bondscoach Ronald Koeman kreeg onlangs al te maken met het uitvallen van Memphis Depay, die eveneens met een zware knieblessure kampt en daardoor een groot vraagteken is voor het eindtoernooi.

PSV liet eerder op de zaterdag al weten dat Malen niet mee zal reizen naar het trainingskamp dat de club deze maand afwerkt in Qatar. Daartegenover staat wel de terugkeer van Sam Lammers, die in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie en sindsdien niet meer in actie kwam. Steven Bergwijn is overigens eveneens niet van de partij tijdens het trainingskamp: hij blijft, in tegenstelling tot eerdere berichten, met een lichte blessure achter in Eindhoven.