Schalke 04 wijst nieuwe aanvoerder aan na nieuws uit München

Bayern München maakte zaterdag officieel bekend dat het zich aankomende zomer transfervrij zal versterken met doelman Alexander Nübel. De sluitpost staat de komende maanden echter nog onder contract bij zijn huidige werkgever Schalke 04, dat een aantal vergeefse pogingen heeft gedaan om de 23-jarige keeper langer aan boord te houden. Die Knappen laten zaterdagmiddag weten dat Nübel in ieder geval zijn aanvoerdersband in moet leveren.

De doelman kreeg de band afgelopen zomer om de arm geschoven door trainer David Wagner, die nu besloten heeft om middenvelder Omar Mascarell aan te wijzen als de nieuwe captain: “We hebben de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat het beter is voor het team als Alex zijn aanvoerderschap opgeeft”, legt Wagner uit via de clubkanalen van Schalke.

“Dit zou verder alleen maar voor meer onrust zorgen. Alex blijft echter wel een belangrijk onderdeel van ons team en het is belangrijk dat hij de volledige steun krijgt. We moeten in de komende maanden ook veel belangrijkere zaken het hoofd bieden dan deze thematiek. Het mag daarom niet gebeuren dat dit ons afleidt”, sluit de oefenmeester af.

Benjamin Stambouli zal de eerste vervanger worden van Mascarell, terwijl Daniel Caligiuri ook een kandidaat is om de band te dragen als de eerste aanvoerder nog beschikbaar is. Of Nübel in de tweede seizoenshelft zijn basisplaats terug zal krijgen is overigens nog maar de vraag: de keeper is nog voor twee wedstrijden geschorst na een harde charge tijdens de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt en de fans van Schalke willen dat zijn vervanger, de 21-jarige Markus Schubert, het seizoen afmaakt.