Waarom alle duels in de FA Cup een opvallend aanvangstijdstip hebben

In Engeland staat dit weekeinde de derde ronde van het toernooi om de FA Cup op het programma. Alle wedstrijden in het Engelse bekertoernooi kennen in deze fase een tamelijk opvallend aanvangstijdstip, omdat er één minuut later dan gebruikelijk wordt afgetrapt. Het heeft alles te maken met een campagne van de Engelse voetbalbond (FA) om mentale problemen onder de aandacht te brengen.

Door de campagne wordt er zaterdag om 13.31 uur, 16.01 uur en 18.31 uur afgetrapt, terwijl het gros van de wedstrijden op zondag om 15.01 uur aanvangen. Liverpool en Everton beginnen zondag op Anfield om 17.01 uur, Gillingham en West Ham United trappen bijna twee uur later af om 19.16 uur en Arsenal en Leeds United spelen het onderlinge treffen maandagavond om 20.56 uur Nederlandse tijd.

De minuut moet, voornamelijke jonge, mensen de tijd geven om ‘na te denken over het feit wat voor positieve impact zestig seconden kunnen hebben op hun eigen welzijn en dat van mede-supporters, vrienden of familieleden’. “We hopen met dit initiatief bewustzijn voor het belang van mentale gezondheid te creëren. De zestig seconden vertegenwoordigen de eerste stap in een reis naar een beter welzijn”, schrijft de FA in een statement.

“De vertraging van zestig seconden is een simpel idee, maar het vormt toch een krachtig platform om een heel belangrijk bericht over mentale gezondheid te delen”, laat Mark Bullingham, algemeen directeur van de FA, weten aan verschillende Engelse media. “We weten dat vooral mannen niet graag over dit onderwerp praten, dus het is belangrijk om voetbal als middel te gebruiken om het belang van mentale fitheid te onderstrepen.”