Arsenal onderhandelt door na eerste bod van 10 miljoen

Tottenham Hotspur is niet de enige Londense club met interesse in Max Aarons. Aartsrivaal Arsenal heeft eerder deze week eveneens bij Norwich City geïnformeerd naar de status van de rechtsback. (Daily Mail)

Een eerste bod van tien miljoen euro is echter afgewezen door, die wel verder willen onderhandelen over een permanente transfer.

Swansea City heeft de beste papieren om Rhian Brewster in januari op huurbasis over te nemen van Liverpool. De jonge aanvaller, die ook aanbiedingen van Huddersfield Town, Sheffield Wednesday en Leeds United op zak heeft, moet echter nog wel zelf de knoop doorhakken. (Wales Online)