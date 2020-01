Faber neemt nieuwe gezichten mee naar Qatar en moet duo thuislaten

PSV neemt 28 spelers mee naar Qatar, zo maken de Eindhovenaren zaterdagochtend bekend via de officiële kanalen. De selectie van trainer Ernest Faber verblijft tot en met 12 januari in het Midden-Oosterse land ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft van de Eredivisie.

Faber verwelkomt met de talenten Noni Madueke, Claudio Gomes en Richard Ledezma een aantal nieuwe gezichten in zijn selectie. Het is voor het drietal de eerste keer dat zij aansluiten bij de hoofdmacht voor een trainingskamp. Jong PSV-aanvoerder Justin de Haas en Tijn Daverveld reizen eveneens mee naar Qatar.

Donyell Malen en Michal Sadílek moeten het trainingskamp op hun beurt aan zich voorbij laten gaan. De twee kampen met blessures, waarbij vooral Malen nog geruime tijd aan de kant zal staan. Yanick van Osch en Sam Lammers keren juist weer terug van langdurig blessureleed en met name de terugkeer van Lammers zal door Faber met goedkeuring worden begroet. De aanvaller raakte aan het begin van dit seizoen geblesseerd aan zijn knie en kan de oefenmeester in de tweede seizoenshelft een extra optie geven in de aanval.

PSV neemt zaterdagmiddag het vliegtuig richting Qatar en zal zondag voor het eerst op het trainingsveld verschijnen. Tijdens het trainingskamp staan twee oefenwedstrijden tegen Belgische tegenstanders op het programma: op donderdag 9 januari is Club Brugge de tegenstander, terwijl er twee dagen later gespeeld wordt tegen KAS Eupen.

De volledige PSV-selectie

Doel: Zoet, Unnerstall, Ruiter, Van Osch

Verdediging: Viergever, Dumfries, Boscagli, Baumgartl, Schwaab, Teze, De Haas, Daverveld

Middenveld: Rosario, Gutiérrez, Hendrix, Ihattaren, Thomas, Afellay, Pereiro, Gomes, Ledezma

Aanval: Mitroglou, Bruma, Lammers, Doan, Bergwijn, Gakpo, Madueke.