NAC ‘sloopte’ artikelen uit contract Brood: ‘Sigi Lens heeft dat gerepareerd’

Ruud Brood heeft na zijn ontslag bij NAC Breda zijn kant van het verhaal gedaan. De trainer is bijzonder kritisch over de gang van zaken bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie en haalt in een interview met De Telegraaf uit naar de NAC-directie. Brood degradeerde vorig seizoen met NAC en kreeg afgelopen zomer het vertrouwen van de clubleiding, al ging dat niet zonder slag of stoot.

De contractonderhandelingen tussen NAC en Brood namen veel tijd in beslag. Volgens de trainer had dat een bijzondere reden. “Het was geen financiële kwestie, maar er bleken artikelen uit het standaard cao-contract te zijn gesloopt”, onthult de coach. “Normaal ben je als trainer-coach verantwoordelijk voor het sportprogramma, zoals dat heet, en heb je medezeggenschap over je staf en je selectie. Maar NAC wilde me een contract laten tekenen, waarbij dat niet zo was. Mijn zaakwaarnemer Sigi Lens heeft dat gerepareerd en grootaandeelhouder Wim van Aalst heeft zich ermee bemoeid. Anders was het contract nu waarschijnlijk nog niet geregeld.”

Brood heeft geen goed woord over voor technisch directeur Tom van den Abbeele, die in zijn ogen bijzonder onervaren is. “Van den Abbeele vond data heel belangrijk”, vervolgt Brood. “Hij heeft voor 50.000 euro een systeem aangeschaft, maar dat functioneerde niet. De hartslagmeting tijdens wedstrijden werkte voor geen meter. Het is gewoon weggegooid geld.” De randzaken waren in de ogen van Brood slecht geregeld. “De premies voor de periodetitel waren een dag voor het beslissende duel nog niet geregeld. Dat heb ik uiteindelijk moeten aanzwengelen. Als je de feiten op een rijtje zet, dan kun je alleen maar concluderen dat er géén beleid is.”