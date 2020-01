Amerikaanse bond grijpt in en zet streep door trainingskamp in Qatar

De Amerikaanse voetbalbond heeft een streep gezet door het trainingskamp van de nationale ploeg naar Qatar ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Costa Rica. De bond laat weten dat het besluit is genomen vanwege de onrust die is ontstaan in het Midden-Oosten na de dood van de Iraanse generaal Qasem Suleimani. Hij kwam deze week om het leven door een aanval van de Verenigde Staten.

Na de raketaanval op het internationale vliegveld van Bagad, waarbij minstens acht doden vielen, kondigde de Iraanse regerening een wraakactie aan. De Amerikaanse voetbalbond acht het derhalve onverstandig om het geplande trainingskamp in Qatar doorgang te laten vinden. Middels een statement via de officiële kanalen laat de bond weten dat er naar een alternatief wordt gezocht. Een selectie van 23 spelers, uitkomend in de Amerikaanse competitie, zou van 5 tot 25 januari verblijven in Doha. De bond zoekt nu naar een alternatief op Amerikaanse bodem.

“Door de ontwikkelingen in de regio, heeft de Amerikaanse voetbalbond besloten om de reis naar Qatar voor de nationale ploeg in januari af te zeggen”, zo klinkt het. “Er wordt gewerkt aan een alternatieve voorbereiding voor de wedstrijd tegen Costa Rica op 1 februari. Samen met de Qatarese voetbalbond zoeken we naar een mogelijkheid om in de nabije toekomst de faciliteiten en gastvrijheid van Qatar te kunnen ervaren.”