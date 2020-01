Anass Achahbar baalt: ‘Ik vind het jammer dat hij dat heeft gezegd'

FC Dordrecht nam afgelopen week per direct afscheid van Anass Achabar. De 25-jarige aanvaller speelde pas een aantal maanden voor de Schapenkoppen en kwam uiteindelijk tot zestien officiële wedstrijden. In gesprek met RTV Rijnmond legt Achahbar uit dat vooraf al afgesproken was dat hij Dordrecht nu al achter zich zou laten en dat hij nu mikt op een stap hogerop, bij voorkeur in het buitenland.

“Ik had vooraf al besproken dat ik nu weg zou gaan, puur omdat ik een stap omhoog wil maken. Dat is reden, eigenlijk. Ik heb voor Dordrecht gekozen om het plezier in het voetbal terug te vinden en dat is gelukt, daar wil ik ze voor bedanken. Het is altijd in goed overleg gegaan”, begint Achabar, die namens Dordrecht vier doelpunten en drie assists verzorgde. “Mijn vervolgstap is ergens waar ik het gevoel heb dat ik weer lekker kan voetballen. Er zijn zeker genoeg geïnteresseerde clubs die het in mij zien zitten. Dat is absoluut een stapje hoger dan Dordrecht.”

“Als ik er echt geen zin meer in had, was ik er klaar mee geweest. De trainer en de mensen die er zaten kunnen er genoeg over zeggen”, reageert de aanvaller op de vraag of hij op de training altijd alles heeft gegeven. Harry van den Ham, technisch directeur bij FC Dordrecht, stelde afgelopen week dat Achahbar 'Eredivisie-kwaliteiten heeft, maar dat alleen kwaliteit niet genoeg is’. “Ik heb het interview gelezen met de technisch directeur en ik vind het jammer dat hij dat heeft gezegd. Ik weet dat wij niet best uit elkaar zijn gegaan.”

“Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik genoeg heb gedaan voor het team om uiteindelijk een stapje hoger te kunnen. Anders was ik niet zo fit als ik nu ben en zou ik niet verder kijken, want ik denk dat Dordrecht absoluut verder wilde met mij. Ik wil een stap hoger en ze begrijpen dat. Maar dat ik niks doe op de training, is iets wat in de media wordt geroepen”, vervolgt Achahbar. In de laatste wedstrijden voor de winterstop moest hij het bij Dordrecht stellen met een plaats op de reservebank. “Puur vanwege blessureleed en uit voorzorg, dat is de reden geweest. Tenminste, dat is mij verteld toen ik aan de kant zat. Anders ben ik voorgelogen.”

“Ik ben bezig met een avontuurtje in het buitenland, dat zou ik super spannend vinden. Waar het ook is”, zo laat Achahbar, die eerder voor Feyenoord, Arminia Bielefeld, PEC Zwolle en NEC Nijmegen speelde, zich uit over zijn nabije toekomst. “Een culturele shock zoek ik, iets dat helemaal nieuw is voor mij. Ik houd ervan om dingen te leren en andere mensen en culturen te leren kennen.”