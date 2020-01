Guardiola weerspreekt ‘onthulling’ Mahrez: ‘Een van de beste uit clubhistorie’

Josep Guardiola heeft een langer verblijf van Fernandinho bij Manchester City nog niet uit zijn hoofd gezet. De middenvelder beschikt over een aflopend contract in het noorden van Engeland en wordt al tijden in verband gebracht met een vertrek, maar volgens Guardiola is er nog altijd een kans dat hij na dit seizoen blijft. "Natuurlijk wil ik dat hij blijft", aldus de Spanjaard vrijdag op de persconferentie.

Eerder liet ploeggenoot Riyad Mahrez zich ogenschijnlijk per ongeluk ontvallen dat Fernandinho na dit seizoen gaat vertrekken bij City. Guardiola wil daar niets van weten. "Ik heb er veel vertrouwen in dat hij blijft en ik ben ontzettend blij met de driëenhalf jaar die we nu samen hebben gewerkt", aldus de lovende oefenmeester.

"Hij hoeft mij niet te overtuigen, dat heeft hij op dag één al gedaan. Hij weet precies hoe we over hem denken en wat hij zoveel jaar voor de club heeft betekend. Hij is een van de grootste spelers die deze club in zijn hele historie heeft gehad", gaat Guardiola door. De oefenmeester gebruikte Fernandinho in zijn eerste drie seizoenen als middenvelder, maar sinds dit seizoen speelt de Braziliaan centraal in de verdediging.

De keuze voor de positiewisseling van Fernandinho had te maken met het vertrek van Vincent Kompany bij City en de langdurige blessure die Aymeric Laporte opliep. Laatstgenoemde is daar bijna weer van hersteld, zo bevestigt Guardiola. "Donderdag heeft hij voor het eerst tien of vijftien minuten meegetraind met het team. Het gaat steeds beter, hij voelt zich goed. Ik denk dat hij volgende week volledig met ons meetraint."