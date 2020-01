Jon Dahl Tomasson kan weer hoofdtrainer worden

Ook Tottenham Hotspur heeft zich gemengd in de strijd om Thomas Lemar. Olympique Lyon, Arsenal en Liverpool werden eerder al gelinkt aan de aanvaller van Atlético Madrid. (Footmercato)

Bayern München wil in januari dolgraag afscheid nemen van Jérôme Boateng. Der Rekordmeister verlangt geen transfersom en geïnteresseerde clubs hoeven daardoor alleen zijn salaris over te nemen. (BILD)

De voormalig aanvaller van Feyenoord stond in het verleden zelfstandig aan het roer bij Excelsior en Roda JC Kerkrade en is momenteel assistent bij de Deense nationale ploeg.