Galatasaray maakt melding van onderhandelingen met Monaco en RB Leipzig

Galatasaray onderhandelt momenteel met AS Monaco over Henry Onyekuru, zo communiceert de Turkse topclub via de officiële kanalen. De 22-jarige aanvaller is geen onbekende bij Cimbom, want hij speelde in het seizoen 2018/19 al eens op huurbasis in Istanbul. Tegelijkertijd maakt Galatasaray melding van de onderhandelingen met RB Leipzig over Marcelo Saracchi.

Onyekuru werd door Galatasaray vorig seizoen gehuurd van Everton. The Toffees namen de Nigeriaanse aanvaller in de zomer van 2017 over van KAS Eupen, waarna huurperiodes bij Anderlecht en Galatasaray volgden. Afgelopen zomer nam Everton definitief afscheid van Onyekuru, die voor een bedrag van 13,5 miljoen euro de overstap naar AS Monaco maakte. Voor de Monegasken speelde hij in het afgelopen halfjaar slechts vier wedstrijden, waarin hij goed was voor een assist.

Franse media wisten eerder al melding te maken van de naderende rentree van Onyekuru bij Galatasaray, voor wie hij vorig seizoen 16 keer scoorde en 6 assists verzorgde in 44 officiële wedstrijden. Cimbom, momenteel de nummer zeven van de Turkse Süper Lig, zou Onyekuru zonder optie tot koop gaan huren van AS Monaco. Tegelijkertijd moet ook de 21-jarige Saracchi op huurbasis de overstap naar Galatasaray maken.

Saracchi speelde in de eerste seizoenshelft zeven officiële wedstrijden voor RB Leipzig, dat hem in de zomer van 2018 voor twaalf miljoen overnam van River Plate. De viervoudig Uruguayaans international heeft bij de huidige koploper van de Bundesliga nog een contract tot medio 2023.