PSV-doelwit Ricardo Rodriguez overleefde hernia diafragmatica

Ricardo Rodriguez verkast deze maand mogelijk naar PSV. De Eindhovenaren zijn op zoek naar een linksback en de Zwitsers international is een van de namen op het verlanglijstje. De vleugelverdediger krijgt weinig minuten bij AC Milan en verlangt meer speeltijd, zeker met het oog op het EK komende zomer. Het had echter weinig gescheeld of de 27-jarige back had nooit op een voetbalveld gestaan. Rodriguez werd namelijk geboren met een hernia diafragmatica, een middenrifbreuk.

Door Tim Siekman

Rodriguez heeft al een aardige prijzenkast gevuld. De verdediger pakte met VfL Wolfsburg de DFB-Pokal en de Duitse Supercup, terwijl hij met de Onder-17 van Zwitserland in 2009 de wereldtitel won. Ook bij de A-ploeg van het nationale elftal is Rodriguez een gerespecteerde kracht, met inmiddels 71 interlands achter zijn naam. Zo zal zijn bijdrage in de play-offs voor het WK van 2018 tegen Noord-Ierland in de geheugen van de Zwitserse voetbalfan gegrift staan. In de heenwedstrijd maakte Rodriguez de enige treffer vanaf de penaltystip (0-1), terwijl hij in de return mogelijk een nog belangrijkere krachtsinspanning deed. De back haalde in de blessuretijd een kopbal van Jonny Evans van de lijn, waardoor kwalificatie voor het WK in Rusland zeker was: 0-0.

De vleugelverdediger is een graag geziene gast bij de nationale ploeg van Zwitserland, maar het was op 25 augustus 1992 nog maar de vraag of Rodriguez ooit voetbalschoenen kon gaan aantrekken. In 2011 vertelde zijn Chileense moeder Marcela in een interview met het Zwitserse BLICK dat iedereen die Rodriguez in zijn eerste levensjaren een carrière als profvoetballer had voorspeld voor gek werd verklaard. Acht maanden in de zwangerschap moesten doktoren namelijk het slechte nieuws vertellen: baby Ricardo had hernia diafragmatica, een gat in het middenrif dat levensbedreigende consequenties met zich meebracht.

Overlevingskans: vijftig procent

De aandoening betekent dat de spier tussen de buikholte en de borstkas een gat kent. Doorgaans zijn er in de middenrif alleen ruimtes beschikbaar voor de bloedvaten en de slokdarm, maar bij hernia diafragmatica is er sprake van nóg een gat of breuk. Zodoende kunnen organen die normaal gesproken in de buikholte zitten zich verplaatsen naar de borstholte, met mogelijk grote gevolgen. In het geval van Rodriguez waren zijn darmen, lever, maag en milt (deels) in zijn borstkas terug te vinden. Meteen nadat Rodriguez het levenslicht zag, werd hij op de operatietafel gelegd. Overlevingskans: vijftig procent.

De doktoren hielden rekening met een overlijden van Rodriguez, waardoor men een priester naar het ziekenhuis had laten komen. Opa Nelson sommeerde de priester meteen te vertrekken. "Mijn kleinzoon is sterk genoeg. Hij gaat dit overleven, wees daar maar niet bang voor." De oom van Rodriguez legde een foto van Maria in het bed van zijn neefje in de hoop dat de kracht van God zou zegevieren. Moeder Marcela en de rest van de familie konden uiteindelijk opgelucht ademhalen: de operatie was geslaagd en Rodriguez kwam erbovenop. "Maria heeft goed werk afgeleverd", aldus Marcela.

In de eerste drie jaar moest Rodriguez wel elk halfjaar naar het ziekenhuis om te controleren of alles wel goed ging. Bij hernia diafragmatica is het namelijk mogelijk dat bijvoorbeeld de longen of het hart van het kindje onderontwikkeld zijn. "Hij mocht niet eens verkouden worden, dan gingen alle alarmbellen af", zei Marcela. De band tussen moeder en zoon was van begin tot eind ijzersterk. In 2015 overleed eerstgenoemde aan kanker, waarna Rodriguez het getal 68 op zijn rug heeft laten tatoeëren, als verwijzing naar 1968, het geboortejaar van zijn moeder. In zijn nek staan de letters J en M: de 'J' voor zijn Spaanse vader José, de 'M' voor Marcela.

Ricardo Rodriguez kwam in dienst van VfL Wolfsburg tot 184 duels, 22 doelpunten en 28 assists.

'Ze zit in mijn hoofd, ze zit in mijn hart'

Vanaf zijn eerste stappen op het voetbalveld van FC Schwamendingen als zesjarige tot zijn latere avonturen bij FC Zürich en Wolfsburg: Rodriguez voelde altijd de volledige steun van zijn moeder. Sinds zijn transfer van de Bundesliga naar Milan medio 2017 speelt Rodriguez met rugnummer 68. "Ik hoor mijn moeder nog steeds. Ze zit in mijn hoofd, ze zit in mijn hart. Godzijdank is bij mij alles goed gegaan", aldus de vleugelverdediger, die op achttienjarige leeftijd al een andere tatoeage had laten zetten op zijn rechterarm, namelijk die van Maria. "Vanaf toen had ik mijn beschermer altijd bij me."

Journalist Max Kern beweerde in 2018 in een kleine hommage in BLICK dat Rodriguez een voorbeeld is voor velen. "Schwamendingen lijkt met de huidige, luxe levensstijl van Rodriguez misschien ver weg, maar zo voelt het voor hem absoluut niet", benadrukte Kern. "Iedere keer als hij een doelpunt maakt, kijkt hij naar de hemel om het moment op te dragen aan zijn moeder. Hij zal nooit vergeten waar hij vandaan komt. Omdat hij hard heeft moeten vechten om alleen al in leven te blijven, dient hij voor menigeen in Zwitserland als onuitputtelijke bron van inspiratie."