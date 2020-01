Kenneth Perez adviseert Ajax: ‘Ze komen uit een teleurstelling’

Met Ajax en AZ heeft Nederland na de winter nog twee afgevaardigden in de Europa League. De Amsterdammers moeten zien af te rekenen met Getafe voor een plek in de achtste finales, terwijl de formatie van Arne Slot het opneemt tegen het Oostenrijkse LASK Linz. De analisten van FOX Sports zijn positief over de kansen van de Nederlandse ploegen.

“Ik denk dat ze allebei wel doorgaan. Ajax moet tegen Getafe. Nou, met alle respect, die is de nummer vier van de Spaanse competitie. Maar ik verwacht dat Ajax veel sterker is dan Getafe”, begint Mario Been. Hij krijgt bijval van Hans Kraay junior. “Ajax zie ik wel ver komen. Ze zijn gewoon een van de kandidaten. Als bij AZ de sterkhouders, Teun Koopmeiners, Myron Boadu en Fredrik Midtsjö, fit blijven, kunnen ze behoorlijk ver komen.”

“Met hun selectie, de kwaliteiten, en als iedereen fit blijft, dan vind ik dat de halve finale wel een must is voor Ajax. LASK Linz moet kunnen, voetballend gezien is AZ verreweg beter. Ik hoop op (minimaal, red.) kwartfinale voor AZ en halve finale voor Ajax”, voegt Ronald de Boer toe. Kenneth Perez is iets gereserveerder. “Ajax komt vanuit een teleurstelling, terwijl AZ super blij is dat ze er nog inzitten. Ik denk dat Ajax even de tijd moet nemen om echt te focussen, maar er zitten nog hele goede ploegen in de Europa League, dus die win je echt niet zomaar even.”

“AZ heeft het wel laten zien in de Europa League. Ze hebben heel veel vertrouwen en een loting die wel slechter kon, denk ik. Ze moeten doorkomen”, concludeert Kees Kwakman. “Ajax moet de knop even omzetten, omdat ze de afgelopen anderhalf jaar in de Champions League hebben gespeeld. Dat moet in de winterstop gebeuren. Ze hebben wel een lastige tegenstander. Maar ja, ze moeten allebei doorkomen in mijn ogen.”