Vlap krijgt goed nieuws tijdens grote schoonmaak

Hassane Kamara staat in de belangstelling van Olympique Lyon en twee niet nader genoemde Engelse clubs. Stade Reims vraagt minstens vijf miljoen euro voor de vleugelverdediger. (L’Équipe)

Zomeraankoop Michel Vlap staat niet in dit rijtje en mag gewoon blijven.