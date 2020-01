'PEC Zwolle spreekt niet de waarheid, ik mag niet mee naar Spanje’

PEC Zwolle neemt Thomas Bruns niet mee op trainingskamp naar Spanje. De Eredivisie-club bracht eerder naar buiten dat dat op verzoek van de 27-jarige middenvelder was, maar daar is volgens Bruns niets van waar. "Ik mag niet mee", reageert de Nederlander tegenover TC Tubantia.

Het is volgens Bruns, die door PEC Zwolle wordt gehuurd van Vitesse, niet zijn eigen wens om het trainingskamp over te slaan. Komende week traint hij mee met de beloften van PEC. "Dat is me opgedragen", zegt Bruns, die niet dieper op zijn situatie in Zwolle wil ingaan. "Maar er spelen meer factoren mee. Ik ga nu kijken wat de opties zijn."

Bruns werd afgelopen zomer op voorspraak van trainer John Stegeman naar PEC Zwolle gehaald. De oefenmeester werkte eerder succesvol met de aanvallende middenvelder samen bij Heracles Almelo, waar Bruns zeven seizoenen onder contract stond. In 2017 nam Vitesse hem transfervrij over. Na een redelijk succesvol eerste seizoen belandde Bruns in zijn tweede jaar op de bank, waarna FC Groningen hem vorig jaar januari op huurbasis overnam.

PEC Zwolle is van plan om de bezem door de selectie te halen in de winterse transferperiode. Op de eerste trainingsdag van het nieuwe jaar kreeg Bruns te horen dat hij mag vertrekken, datzelfde geldt voor Rick Dekker en Daryl Lachman. Het duo mag in tegenstelling tot Bruns wél mee met de selectie van de Blauwvingers naar Spanje.