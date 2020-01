FC Utrecht deelt nieuws bij samenstellen van selectie voor trainingskamp

David Jensen maakt geen deel uit van de selectie van FC Utrecht voor het trainingskamp van komende week in Spanje, zo communiceert de club via de officiële kanalen. De 27-jarige sluitpost verloor in het afgelopen halfjaar zijn basisplaats aan Maarten Paes. Ondanks een nog tot medio 2021 lopend contract krijgt Jensen ‘de ruimte om op zoek te gaan naar een nieuwe club’.

“Jensen gaat niet mee naar Spanje, de Deense goalie krijgt de ruimte om te zoeken naar een andere club”, schrijft FC Utrecht op zijn website. Jensen werd in de zomer van 2016 door de Domstedelingen overgenomen van het Deense FC Nordsjaelland, waar hij zijn jeugdopleiding doorliep. Na aan FC Fredericia en Akademisk Boldklub te zijn verhuurd, speelde de sluitpost 85 wedstrijden in de hoofdmacht van de Deense club.

In de afgelopen tweeënhalf jaar kwam Jensen tot 112 wedstrijden voor FC Utrecht, al moest hij het voorbije halfjaar voornamelijk stellen met een reserverol. Dit seizoen speelde de Deense doelman drie wedstrijden, terwijl hij tweemaal voor Jong FC Utrecht in actie kwam in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn contract in de Domstad loopt nog tot medio 2021, maar het ziet er naar uit dat Jensen in januari zal verkassen.

Maarten Paes, Fabian de Keijzer, Joey Houweling Mikki van Sas en Thijmen Nijhuis zijn de doelmannen van FC Utrecht tijdens het trainingskamp. Van Sas mag voor het eerst mee op trainingskamp met de hoofdmacht, evenals Joey Houweling, Jonas Arweiler en Eros Maddy.