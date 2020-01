Mark Uth daalt voor speelminuten af naar kelder van Bundesliga

Mark Uth keert bij 1.FC Köln terug op het oude nest. De 28-jarige spits kwam dit seizoen niet aan de bak bij Schalke 04 en hoopt bij de nummer vijftien van de Bundesliga weer regelmatig aan spelen toe te komen. Uth wordt door Schalke voor de rest van het seizoen verhuurd.

Uth is geen onbekende bij Köln, want hij kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van de club. Het eerste elftal haalde hij niet, want nog voordat hij zijn debuut had gemaakt, koos hij voor een overstap naar sc Heerenveen. Na een verhuurperoide bij Heracles Almelo keerde hij terug bij Heerenveen en maakte hij grote indruk. Met 20 doelpunten in 36 wedstrijden verdiende hij een transfer naar TSG Hoffenheim, dat drie miljoen euro voor hem betaalde.

Uth kwam ook bij Hoffenheim in actie en vond regelmatig het net. Hij kwam in beeld bij de nationale ploeg en maakte zijn debuut onder bondscoach Joachim Löw. Schalke zag het in hem zitten en nam hem in de zomer van 2018 transfervrij over. In Gelsenkirchen kwam hij echter niet uit de verf. Dit seizoen kwam hij pas acht keer in actie in de Bundesliga, terwijl hij het net niet wist te vinden.

“Hij heeft nu behoefte aan veel speeltijd”, reageert technisch directeur Jochen Schneider van Schalke. “En omdat 1.FC Köln specifiek op zoek was naar iemand op zijn positie, kwamen ze naar ons toe met de vraag of hij uitgeleend kon worden. Daar zijn we mee akkoord gegaan.” Het contract van Uth bij Schalke loopt door tot medio 2022.