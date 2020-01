Mourinho rekent voorlopig niet op Kane: ‘Maar daar blijf ik niet over huilen’

Tottenham Hotspur moet het voorlopig doen zonder Harry Kane. De spits staat aan de kant met een hamstringblessure, al is het nog onbekend hoe lang hij buitenspel staat. Engelse media maakten reeds melding over een afwezigheidsperiode van vier tot zes weken, maar dat kan de club niet bevestigen. Manager José Mourinho weet ook niet wanneer hij weer kan beschikken over Kane, maar wil daar niet te lang bij stil blijven staan.

In aanloop naar de FA Cup-wedstrijd van zondag tegen Middlesbrough ging Mourinho in op de blessure van Kane. “Ik denk dat we hem voorlopig kwijt zijn”, aldus de trainer. “En omdat ik ervan overtuigd ben dat ik daar op kan anticiperen, ga ik er niet op iedere persconferentie een potje over zitten janken.” Waar Kane niet inzetbaar is, kan Mourinho wel weer beschikken over Heung-min Son, die weer inzetbaar is nadat hij een schorsing uitzat van drie wedstrijden. Mourinho kan in de voorhoede verder een beroep doen op Lucas Moura.

Mourinho laat weten te balen van de afwezigheid van Kane, die geblesseerd raakte in de wedstrijd tegen Southampton. “Iedereen weet wie hij is, wat hij is en wat hij betekent voor het team, de fans en de club. Zijn kwaliteiten en de routine die het team met hem heeft zullen we iedere minuut missen. Maar ik wil daar niet over blijven huilen, ik focus me liever op de spelers die wel beschikbaar zijn. Son is terug en ik praat daarom liever over Son dan over Harry”, aldus de Portugese trainer.

Mourinho zou zondag een beroep kunnen doen op de zeventienjarige Troy Parrott, al lijkt de trainer daar geen voorstander van. “Dat lijkt me te snel”, zo klinkt het. De manager ziet dat Parrott veel potentie heeft. “Maar het is een ander verhaal om die potentie tot uiting te laten komen. Ik denk dat hij tijd nodig heeft. Zijn volgende stap is het tekenen van een nieuw langdurig contract. Daarna is het aan de club op te bepalen wat het beste is voor zijn ontwikkeling.”