‘Eden Hazard speelde Mario Kart in de kleedkamer van Chelsea’

Filipe Luís was slechts een seizoen, de jaargang 2014/15, ploeggenoot van Eden Hazard bij Chelsea, maar laatstgenoemde maakte desondanks een onuitwisbare indruk op de Braziliaanse linksback. Hazard hield er volgens Luís een nogal ongebruikelijke voorbereiding op wedstrijden op na, al zag de Belgische aanvaller geen kwaad in zijn manier van doen bij de Londense club.

"Eden speelde Mario Kart in de kleedkamer van Chelsea", graaft Luís in zijn geheugen op verzoek van het YouTube-kanaal 2AngryMen TV. "De fitnesstrainer riep dan altijd: 'Nog tien minuten voordat we aan de warming-up beginnen'. Eden kleedde zich dan echter niet om, hij ging gewoon door met spelen." Luís verbaasde zich destijds over het gortdroge antwoord van Hazard. 'Maak je geen zorgen, geef mij gewoon de bal en de problemen verdwijnen vanzelf."

Zinédine Zidane: 'Hazard gaat niet mee naar de Supercup'

Luís heeft waardering voor de kwaliteiten van Hazard, maar zet wel vraagtekens bij de professionaliteit van de huidige aanvaller van Real Madrid. "Concentratie is voor mij echt van cruciaal belang", benadrukt de 34-jarige verdediger. "Op je telefoon bezig zijn met Facebook en Instagram helpt daar zeker niet bij. Vooral niet als je daar dagelijks vijf uur lang mee bezig bent."

Luís maakte in 2015 voor zestien miljoen euro de overstap naar Atlético Madrid, tussen 2010 en 2014 ook al zijn werkgever. Afgelopen zomer keerde de routinier in zijn geboorteland terug bij Flamengo, dat in november het kampioenschap in de Braziliaanse Série A in de wacht sleepte. Hazard wisselde in de zomer van 2019 ook van club. Real nam de aanvaller voor honderd miljoen euro over van Chelsea. Hazard kampt momenteel met een voetblessure en mist sowieso het duel om de Spaanse Supercup in Saudi-Arabië op 8 januari, met Valencia als opponent in de halve finale. In de andere halve eindstrijd staan Barcelona en Atlético Madrid tegenover elkaar.