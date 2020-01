AZ doet zaken met Odense BK en haalt verdedigende versterking

AZ heeft Ramon Leeuwin gecontracteerd, zo maakt de club uit Alkmaar vrijdag bekend. De 32-jarige verdediger komt over van het Deense Odense BK en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2021. Leeuwin speelde eerder voor AGOVV, SC Cambuur, ADO Den Haag en FC Utrecht. Zijn contract bij Odense liep aan het einde van dit seizoen af.

Trainer Arne Slot kon wel een verdedigende versterking gebruiken door de blessure van Pantelis Hatzidiakos. De laatste weken van de eerste seizoenshelft koos hij noodgedwongen voor Jordy Clasie in het centrum van de achterhoede. “We weten allemaal dat Pantelis Hatzidiakos er voor een lange tijd uit is met een blessure. Daarom wilden we er graag een verdediger bij”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts op de clubwebsite.

"We zijn echt op zoek gegaan naar een speler die er meteen kan staan. Dat betekent dus dat hij wedstrijdritme moet hebben en fit moet zijn", verklaart Huiberts de keuze voor de 32-jarige Leeuwin, die bij Odense vaste basisspeler was. "En het allermooiste is als hij ook nog eens ervaring heeft in de Eredivisie. Ramon voldoet daar allemaal aan. Het is een heel mooie aanvulling op onze selectie."

"Toen AZ zich meldde, was ik direct enthousiast over de club en het voetbal dat hier gespeeld wordt”,aldus Leeuwin, die in Alkmaar gaat spelen met rugnummer 27. "Ik verwacht hier een mooie tijd te hebben. Er is nog veel om voor te spelen. Daar gaan we vol voor. Het team staat heel goed, maar je hebt natuurlijk meer mensen nodig dan elf."