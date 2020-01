Manchester City-miskoop uit 2012 keert terug in de Premier League

Jack Rodwell vervolgt zijn loopbaan bij Sheffield United, zo meldt de Premier League-club via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder trainde al enige tijd mee met the Blades en zette zijn handtekening onder een contract tot het einde van het seizoen. Rodwell zat zonder club na zijn vertrek bij Blackburn Rovers afgelopen zomer. Het is de eerste aanwinst van manager Chris Wilder in deze transferperiode.

"Jack was hier al een paar weken en heeft zich van zijn beste kant laten zien", verklaart Wilder de komst van Rodwell naar Sheffield United. "Hij brengt veelzijdigheid en ervaring met zich mee op verschillende cruciale posities in het elftal. Daarnaast is zorgt Jack voor aanvulling van de selectie, wat in deze fase van het seizoen uitermate belangrijk is." Het is nog niet bekend wanneer Rodwell zijn debuut maakt voor de nummer acht in de Premier League.

Chris Wilder has made an early move in the January transfer window, with the addition of Jack Rodwell. Jack has penned a short-term deal at Bramall Lane until the end of the campaign and is available to play in this weekend's FA Cup game!#SUFC ?? — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 3, 2020

Rodwell werd in oktober nog gelinkt aan een overgang richting AS Roma, al bleef een definitieve deal uit. De veelzijdige middenvelder doorliep de jeugdopleiding van Everton en debuteerde in de hoofdmacht in een wedstrijd tegen AZ in de UEFA Cup in 2007. Manchester City nam Rodwell in 2012 voor circa vijftien miljoen euro over. Mede door blessureleed bleef een vaste plaats op het middenveld van the Citizens uit. Hij kwam in twee seizoenen in het Etihad Stadium tot slechts 25 wedstrijden. De drievoudig international van Engeland werd in 2014 voor ongeveer negen miljoen euro verkocht aan Sunderland.