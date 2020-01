Halil Dervisoglu rondt transfer af en mag hopen op Premier League

Halil Dervisoglu heeft zijn transfer van Sparta Rotterdam naar Brentford afgerond. De aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2024. Sparta-trainer Henk Fraser sprak vorige maand nog de wens uit om Dervisoglu tot aan het einde van het seizoen op Het Kasteel te houden, maar desondanks is de speler naar de huidige nummer drie van de Championship vertrokken. Met Brentford hoopt hij in de tweede seizoenshelft promotie naar de Premier League af te dwingen.

In augustus vorig jaar maakten beide clubs al bekend dat er een overweenstemming was bereikt over de transfersom van Dervisoglu. Sparta slaagde erin om de Turks jeugdinternational de eerste seizoenshelft in Rotterdam te houden. Technisch directeur Henk van Stee reisde in december nog af naar Engeland afreist om met de clubleiding van Brentford over de kwestie-Dervisoglu te praten. "Het is de bedoeling dat we hem behouden, met name vanwege zijn kwaliteiten", zei Fraser tegenover FOX Sports.

De gesprekken hebben niets opgeleverd, want Dervisoglu heeft inmiddels zijn handtekening gezet onder een contract voor vierenhalf jaar. De aanvaller is nog niet speelgerechtigd. Wanneer het papierwerk is afgerond mag Dervisoglu in actie komen voor zijn nieuwe werkgever. Hij is al wel in training met de selectie van Brentford en stond al op het veld in aanloop naar de FA Cup-wedstrijd tegen Stok City van zaterdag. Dervisoglu debuteerde in mei 2018 in de hoofdmacht van Sparta en de aanvaller had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in de promotie van de Rotterdamse club naar de Eredivisie.