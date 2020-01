‘Zoekend Chelsea ontvangt tweemaal slecht nieuws uit Duitsland’

Chelsea ondervindt tegenslag in de zoektocht naar aanvallende versterkingen, zo weet Goal vrijdag te melden. Borussia Dortmund wil de eveneens aan Manchester United gelinkte Jadon Sancho, wiens transferwaarde op 120 miljoen euro wordt geschat, naar verluidt niet tussentijds laten gaan. Daarnaast voelt Timo Werner er niets voor om RB Leipzig te verlaten, nu de Duitsers serieus kans maken op de landstitel. Werner wacht liever tot na het EK met het maken van een definitieve keuze aangaande zijn toekomst op clubniveau.

Werner wil daarnaast met Duitsland naar het EK en de 23-jarige aanvaller, met achttien treffers in de eerste seizoenshelft in de Bundesliga, denkt daarom dat Leipzig de beste club is om in beeld te blijven bij bondscoach Joachim Löw. The Telegraph wist onlangs te melden dat Werner een ontsnappingclausule in zijn contract heeft staan, waardoor hij in de zomer voor een minimaal bedrag van dertig en een maximumbedrag van zestig miljoen euro kan vertrekken uit Leipzig. De aanvaller is voorlopig echter niet bezig met een volgende stap in zijn loopbaan.

Chelsea kreeg donderdag ook al slecht nieuws te verwerken. Foot Mercato meldde dat the Blues een bod van veertig miljoen euro hadden neergelegd bij Olympique Lyon op Moussa Dembélé. De Franse club kwam enkele uren later met een persbericht waarin met klem werd ontkend dat Dembéle deze maand van club wisselt. Manager Frank Lampard heeft echter met Wilfried Zaha een alternatief, al vraagt Crystal Palace naar verluidt circa honderd miljoen euro voor de aanvaller. Chelsea is daarnaast gelinkt aan aanvallers Samuel Chukwueze en Fyodor Chalov van respectievelijk Villarreal en CSKA Moskou.

Lampard moet aan de andere kant rekening houden met uitgaande transfers. Olivier Giroud wil de Europa League-winnaar het liefst zo snel mogelijk verlaten, met vermeende interesse van Internazionale, Lyon en Girondins Bordeaux. Pedro, die net als Giroud beschikt over een aflopend contract bij Chelsea, is al gelinkt aan een overgang naar de Major League Soccer. New York City FC en Inter Miami, met David Beckham als mede-eigenaar, zouden de Spaanse vleugelaanvaller willen overnemen van Chelsea.