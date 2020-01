Van Bronckhorst kiest definitief voor lucratief contract in China

Giovanni van Bronckhorst is definitief de nieuwe trainer van Guangzhou R&F, zo meldt de Chinese club via de officiële kanalen. De ex-trainer van Feyenoord zette zijn handtekening onder een meerjarig contract bij de partnerclub van Ajax. Van Bronckhorst, die naar verluidt een lucratieve verbintenis heeft ondertekend, is bij Guangzhou de opvolger van Dragan Stojkovic, van wie vrijdag afscheid werd genomen. Guangzhou eindigde afgelopen seizoen op de twaalfde plaats in de Chinese Super League.

Van Bronckhorst neemt assistent-trainer Jean-Paul van Gastel en fysieke trainer Arno Philips mee naar zijn nieuwe werkgever. Van Gastel werd in oktober ontslagen door Feyenoord, terwijl Philips zijn contract in De Kuip vrijdag liet ontbinden. Het duo werkte bij Feyenoord enige tijd samen met Van Bronckhorst, die in 2017 landskampioen werd met de Rotterdamse club. Laatstgenoemde krijgt bij Guangzhou te maken met nog een Nederlander, want Ed Engelkes fungeert aldaar als technisch directeur. Verder staat Mousa Dembélé, met een verleden bij Willem II en AZ, onder contract bij Guangzhou.

OFFICIAL: CSL club Guangzhou R&F announced the appointment of Giovanni van Bronckhorst as their new head coach. pic.twitter.com/aChW1uNtEd — TransferMarkt China (@asaikana) January 4, 2020

Voor Van Bronckhorst is het de tweede klus als hoofdtrainer, nadat hij vier jaar lang de eindverantwoordelijke was bij Feyenoord. Hij vertrok na afloop van vorig seizoen uit Rotterdam, om zich enkele maanden later aan te sluiten bij de City Football Group, waar onder meer Manchester City onder valt. Van Bronckhorst werd genoemd als opvolger van manager Josep Guardiola, maar het lijkt erop dat de Spanjaard zijn tot medio 2021 lopende contract gewoon uitdient. Er waren eveneens links naar New York City FC en Melbourne City, twee clubs die ook deel uitmaken van de City Football Group.

Van Bronckhorst moet zijn nieuwe club naar de play-offs leiden. Vrijdag kreeg hij een rondleiding bij Guangzhou R&F en zaterdagmiddag staat de nieuwe trainer direct op het trainingsveld en maakt hij kennis met de selectie. Volgens De Telegraaf brengt Van Bronckhorst het jaar in China door met Van Gastel en Philips. De gezinnen komen in de vakanties over.