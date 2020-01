Atlético Madrid veert op na transfer Haaland

Club Brugge wil Adolof Gaich overnemen van San Lorenzo. Een eerste bod van 9,5 miljoen euro op de Argentijnse aanvaller is echter van tafel geveegd. (Het Nieuwsblad)

Nemanja Matic en Marcos Rojo mogen Manchester United deze maand verlaten. Een niet nader genoemde club uit de Premier League heeft serieuze interesse in Matic. (Daily Star)

Atlético Madrid heeft interesse in de aanvaller, mocht een deal voor Edinson Cavani mislukken.

(The Independent)

Ole Gunnar Solskjaer wil James Maddison of Jack Grealish naar Manchester United halen. Naast de spelmakers van respectievelijk Leicester City en Aston Villa wordt Tottenham Hotspur-middenvelder Christian Eriksen als alternatief gezien. (The Independent)

(The Sun)

Manchester United is van plan Paul Pogba te verkopen, met Real Madrid als serieuze gegadigde. Toni Kroos zou dan de omgekeerde weg moeten bewandelen. (The Sun)