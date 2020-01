‘Frenkie de Jong liet me weten dat het een goede stap voor me is’

Willem II is dit seizoen een van de smaakmakers in de Eredivisie, met Ché Nunnely als een van de uitblinkers bij de Tricolores. De vleugelaanvaller koos afgelopen zomer heel bewust voor de overstap van Ajax naar Willem II, daar hij in Amsterdam geen kans op een doorbraak zag. In Tilburg, waar het contract van Nunnely doorloopt tot medio 2022, moet zijn nog prille loopbaan echt gestalte gaan krijgen.

"Ik verlangde echt naar voetballen in de Eredivisie", verklaart Nunnely zijn keuze voor Willem II in een interview met ELF Voetbal. "Ik zag mijn leeftijdsgenoten presteren op het hoogste niveau en wist dat ik daarvoor ook de kwaliteiten heb. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Willem II en sta er goed op bij trainer Adrie Koster. Het enige wat ik nu moet doen is dit volhouden." Nunnely staat tot dusver op vier doelpunten en vijf assists in negentien wedstrijden in het shirt van Willem II.

Nunnely liet Ajax afgelopen zomer na zeven jaar achter zich. "Helaas heb ik het niet gered bij Ajax", verzucht de aanvaller van Jong Oranje. "In mijn eerste jaar bij Jong Ajax heb ik mijn steentje bijgedragen aan het kampioenschap, maar vorig seizoen merkte ik al snel dat ik niet in de plannen voorkwam richting het eerste elftal." Nunnely legt uit waarom hij uiteindelijk koos voor een vervolgstap buiten Amsterdam. "Blijf je bij Ajax of kies je voor een kleinere club? Ik ben voor Willem II gegaan."

De overstap richting Willem II werd overwegen positief ontvangen. "Frenkie de Jong liet me weten dat het een goede stap voor me is", blikt Nunnely terug. "Ik spreek al die leeftijdsgenoten nog vaak. Bij Oranje, maar ook via de app. Justin Kluivert, Noa Lang en Navajo Bakboord zitten in dezelfde vriendengroep. Steven Bergwijn is een goede vriend van me." Ook het contact met Matthijs de Ligt is nog steeds intact. "Matthijs vraag ik weleens hoe het gaat bij Juventus. Nee, hij maakt me niet lekker met verhalen over Juventus." Nunnely ziet zichzelf niet voor altijd in de Eredivisie spelen. "Het is natuurlijk wel mijn droom om ooit ook op dat niveau te voetballen."