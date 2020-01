ED: ‘Latente belangstelling’ voor Pereiro lijkt trucje van zaakwaarnemer

Gastón Pereiro is wederom op de radar van een buitenlandse club verschenen. Volgens het Eindhovens Dagblad staat de aanvallende middenvelder van PSV op het lijstje van Bologna. Het regionale dagblad benadrukt echter ook de rol van zaakwaarnemer Paco Casal, die het liefst ziet dat Pereiro na afloop van dit seizoen transfervrij vertrekt uit het Philips Stadion.

"Voor Gastón Pereiro is latente belangstelling van het Italiaanse Bologna, alleen lijkt het erop dat zijn zaakwaarnemer Paco Casal ook zijn laatste troef uitspeelt", zo schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdagochtend over de Zuid-Amerikaanse middenvelder. "De Uruguayaan wil zijn landgenoot in principe transfervrij laten vertrekken bij PSV." Pereiro speelt sinds 2015 voor PSV, dat destijds zes miljoen euro betaalde aan Club Nacional.

De handelswijze van Casal is inmiddels bekend bij PSV, want afgelopen zomer ging een transfer van Pereiro naar Spartak Moskou niet door. De Eindhovenaren konden vijftien miljoen euro ontvangen voor de overgang van de middenvelder, maar diens zaakwaarnemer besloot uiteindelijk om de transfer af te blazen. "Pereiro zelf heeft nauwelijks invloed op de gang van zaken en zit als het ware vast aan Casal", zo luidt het oordeel van bovengenoemde krant.

Volgens Marca heeft Besiktas bij PSV een bod neergelegd voor Érick Gutiérrez, maar dat aanbod is naar verluidt door de clubleiding van de Eindhovense club alweer naar de prullenbak verwezen. PSV is zelf ook actief op de transfermarkt, met Ricardo Rodríguez als serieuze optie voor de linksbackpositie. De betrokken partijen willen echter niet reageren op de geruchten en het is nog maar de vraag of de vleugelverdediger van AC Milan, tevens gelinkt aan Watford, een vervolg van zijn loopbaan in de Eredivisie ziet zitten.