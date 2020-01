Miljoenenaankoop Real aangepakt: ‘Verlaat trainingen en niet bereikbaar’

Luka Jovic maakte afgelopen zomer voor zestig miljoen euro de overstap van Eintracht Frankfurt naar Real Madrid en vanwege de transfersom waren de verwachtingen hooggespannen. De Servische aanvaller, pas een keer trefzeker namens de Koninklijke, kan de verwachtingen echter nog niet waarmaken. Volgens Ljubisa Tumbakovic, bondscoach van Servië, moet Jovic eens goed in de spiegel kijken.

"Ik zorg voor elke speler van het nationale elftal, zodat ze het maximale uit hun kwaliteiten halen", vertelt Tumbakovic in een onderhoud met Blic Sport. "En ik zal ze ook nooit laten zakken." De keuzeheer is echter niet gelukkig met Jovic, die in november de interland tegen Luxemburg oversloeg wegens blessureleed. Vier dagen later kwam de spits echter wel in actie voor Real, tot ergernis van Tumbakovic. Jovic is voorlopig dan ook niet in beeld bij de Servische nationale ploeg.

"Een van de spelers die momenteel geen deel uitmaakt van de Servische selectie is inderdaad Jovic", bevestigt Tumbakovic. "En er is ook maar een waarheid. Er is geen conflict tussen mij en Jovic, het probleem van Luka Jovic is Luka Jovic." Tumbakovic schetst enkele voorbeelden. "Deze speler verlaat opeens trainingen en is telefonisch niet bereikbaar. Als trainer wil ik altijd op een speler met dergelijke kwaliteiten kunnen rekenen, het zou onprofessioneel van mij zijn als ik dat niet deed."

"Maar de bal ligt nu wel bij Jovic. Hij moet ons, de fans, de media en de mensen van de voetbalbond ervan overtuigen dat hij voorbereid en verantwoordelijk bezig is", benadrukt de Servische bondscoach. "Hij heeft echter nog geen stappen in die richting gezet." Tumbakovic wil Jovic echter nog niet volledig afschrijven. "De deur staat open voor elke speler, dus ook voor Jovic. Ik doe dit werk al drie decennia als een ware professional en ik heb nog nooit bewust een loopbaan van een speler proberen te verwoesten. Dat zal ook nooit gebeuren. Ik heb veel spelers de juiste weg gewezen, dus waarom zou dat met Jovic ook niet kunnen?"