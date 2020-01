Mourinho laat frustraties over recordaankoop van Tottenham de vrije loop

José Mourinho baalt stevig van zijn pupil Tanguy Ndombele. De manager van Tottenham Hotspur heeft de recordaankoop van de Londenaren nog maar weinig gebruikt door blessureleed, ook omdat de middenvelder een keer aangaf zich mentaal niet goed genoeg voelde voor speelminuten. Mourinho ergert zich aan de situatie.

Ndombele behoorde niet bij de wedstrijdselectie tegen Brighton & Hove Albion op Boxing Day, terwijl er volgens Mourinho geen sprake was van een blessure. De middenvelder speelde wel mee tegen Norwich City, maar viel daarna uit in de wedstrijd tegen Southampton met een kwetsuur. "Hij is altijd geblesseerd", moppert Mourinho op een persconferentie.

Ndombele is always injured - Mourinho

"Dan is hij weer geblesseerd, hij speelt een wedstrijd, de volgende week is hij geblesseerd, hij speelt weer een wedstrijd... We hopen steeds dat het beter gaat, al sinds het begin van het seizoen. Natuurlijk is dit een punt van zorg. Je denkt namelijk dat je de beschikking hebt over een speler. Een speler die in een bepaalde ontwikkelingsproces zit", aldus Mourinho.

"Veel meer kan ik er niet over zeggen, want deze situatie speelt al sinds het begin van het seizoen", aldus Mourinho over Ndombele, die afgelopen zomer voor circa zestig miljoen euro overkwam van Olympique Lyon. Tot op heden heeft de zesvoudig A-international van Frankrijk twintig duels gespeeld voor Tottenham, met twee doelpunten en drie assists als resultaat.