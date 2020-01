PSV wil fans beter faciliteren en meldt zich in binnenstad van Eindhoven

PSV opent bij de start van seizoen 2020/21 een winkel in de binnenstad van Eindhoven, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. Met de nieuwe winkel hoopt PSV fans beter te kunnen faciliteren. "Retailactiviteiten zijn een steeds belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering van PSV", zegt Arne van Breugel, Manager Merchandising & Licensing, op de site van de Eindhovenaren.

De PSV Eindhoven City Store opent op 1 juli haar deuren en zal naast de bestaande fanstore in het Philips Stadion en de webshop gaan opereren. De huidige nummer drie van de Eredivisie heeft de afgelopen maanden gezocht naar een A-locatie waar het de nieuwe winkel kan huisvesten. Het pand waarvoor is gekozen bevindt zich op Marktstraat 3, aan de kruising tussen de Demer en de Markt.

"De zoektocht naar het juiste pand is niet over een nacht ijs gegaan", stelt Van Breugel. "Ons uitgangspunt was een pand in het hart van de binnenstad te vinden met een uitstraling die recht doet aan de historie van PSV en Eindhoven. De realisatie hiervan sluit ook aan bij de actieve rol die de club wil nemen in de stad", zo klinkt het.

"Het pand, eigendom van de familie Van der Looy uit Waalre, heeft naast een unieke ligging ook en prachtige, historische uitstraling met kenmerken uit Eindhoven", aldus Van Breugel. De familie Van der Looy is blij met de samenwerking. "Wij vinden het een grote eer dat een echt Eindhovens begrip als PSV verbonden wordt met ons historisch pand in de binnenstad", zo laat een woordvoerder van de familie weten.