‘Nieuwe stap van Van Bronckhorst valt verkeerd bij Feyenoorders’

Giovanni van Bronckhorst gaat op zeer korte termijn zich verbinden aan Guangzhou R&F in China. Volgens menigeen is de aanstaande deal een opvallende stap voor Van Bronckhorst, daar hij als ex-trainer van Feyenoord aansluit bij een partnerclub van Ajax. Het Algemeen Dagblad verzekert echter dat Ajax geen rol van betekenis heeft gespeeld in de aanstelling.

Volgens de krant maakte het nieuws dat Van Bronckhorst naar een partnerclub van de Amsterdammers zou verkassen veel los bij de achterban van Feyenoord. De oud-verdediger van de Rotterdammers was de afgelopen jaren succesvol trainer van de club, waardoor de overstap naar Guangzhou R&F niet bij iedereen in goede aarde lijkt te vallen.

Volgens ingewijden staat de opleiding van de Chinese club echter 'ver af' van het eerste elftal, zo meldt het dagblad. 'Ed Engelkes is weliswaar technisch directeur van de jeugdafdeling, de tribune daar is vernoemd naar Ajax-directeur Edwin van der Sar en een trainingsveld zelfs naar Ronald de Boer, maar dat beperkt zich allemaal tot het jeugdcomplex van de club. Een accommodatie die op vier uur rijden ligt van waar het eerste elftal dagelijks de trainingen afwerkt.'

De benoeming van Van Bronckhorst heeft volgens het management van de coach 'helemaal niets te maken' met de invloed van Ajax. Guangzhou R&F zal naar verwachting afscheid nemen van trainer Dragan Stojkovic, waarna Van Bronckhorst zijn intrede kan doen. Aan de Nederlander de taak de club beter te laten draaien en hoger te laten eindigen dan de twaalfde plek in de Chinese Super League afgelopen seizoen.