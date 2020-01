De Telegraaf: Jan Vertonghen is te duur voor Ajax

Ajax heeft geïnformeerd naar Jan Vertonghen, maar volgens De Telegraaf is de 32-jarige verdediger te duur. Directeur voetbalzaken Marc Overmars heeft aangeklopt bij ex-Ajacied Tom de Mul, zaakwaarnemer van de speler van Tottenham Hotspur. De Mul laat volgens de krant weten dat Vertonghen openstaat voor een terugkeer naar Amsterdam, maar het hoge salaris van de routinier vormt het struikelblok.

De Telegraaf schrijft donderdagavond dat Vertonghen vanwege zijn winnaarsmentaliteit en ervaring gezien werd als tussentijdse versterking, maar dat hij simpelweg te duur is. Vertonghen verdient naar verluidt circa tachtig- tot negentigduizend euro per week, wat neerkomt op vier tot vijf miljoen euro per jaar. Dergelijke bedragen willen de Amsterdammers voor Vertonghen niet betalen.

Als Ajax deze maand tot actie zou willen overgaan, zal Tottenham Hotspur een vergoeding willen zien. Het contract van de verdediger loopt komende zomer af en dus heeft de Londense club recht op een transfersom. Diverse clubs hebben belangstelling voor de Belgisch international, waardoor the Spurs hoog in de boom kunnen gaan zitten. Volgens de krant zou Tottenham minimaal de betaalde transfersom uit 2012 (12,5 miljoen euro) willen terugzien en dat zou onbespreekbaar zijn voor Ajax. Vertonghen heeft vanwege zijn leeftijd immers geen restwaarde meer.

Wanneer de persoonlijke eisen van Vertonghen en zijn transfersom niet zullen dalen, zal Overmars verder zoeken naar een verdedigende versterking. Wanneer deze niet wordt gevonden, zal naar verwachting Perr Schuurs het vertrouwen krijgen.