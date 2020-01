Alan Pardew verklaart keuze voor Eredivisie en hoopt op hulp van Martin Jol

Alan Pardew is donderdag gepresenteerd als de nieuwe trainer van ADO Den Haag. Het is het eerste buitenlandse avontuur voor de 58-jarige trainer, die voorheen werkzaam was in Engeland. In onderstaande video van DAZN verklaart Pardew zijn keuze voor de Eredivisie.