‘FC Utrecht legt contact met Moussa Sissako maar krijgt Schotse concurrentie’

FC Utrecht heeft contact gelegd met de entourage van Moussa Sissako, zo meldt het Franse RMC Sport. De Eredivisionist hoopt de negentienjarige verdediger van Paris Saint-Germain transfervrij in te lijven, maar Sissako kan naar verluidt ook naar Celtic en een nog onbekende club uit de Franse Ligue 2.

Diverse Schotse media gaan ervan uit dat Celtic de beste papieren heeft om Sissako over te nemen. De jeugdinternational van Mali staat al sinds 2017 op de radar van the Bhoys. Sissako viel Celtic toen op tijdens een wedstrijd in de Youth League met Paris Saint-Germain tegen de Schotten. Volgens RMC Sport zijn de onderhandelingen tussen PSG en Celtic nog in een pril stadium.

Sissako wordt al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Parijs, waar hij geen zicht heeft op speeltijd in het eerste elftal. Dit seizoen speelde de mandekker vijf Youth League-duels, maar hoofdtrainer Thomas Tuchel deed geen enkel beroep op hem. Sissako wacht nog altijd op zijn debuut in de hoofdmacht. De Afrikaan leek afgelopen zomer op weg naar Newcastle United of Brighton & Hove Albion, maar de overgang ketste af.