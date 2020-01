Phillip Cocu geeft Wayne Rooney direct basisplaats en aanvoerdersband

Wayne Rooney keert donderdagavond terug op de Engelse velden. De routinier is speelgerechtigd voor Derby County en manager Phillip Cocu heeft direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om hem tegen Barnsley (20.45 uur) vanuit de basis te laten starten. Bovendien krijgt Rooney, die bij de Championship-club aan de slag gaat als speler/trainer, de aanvoerdersband om.

“Hij brengt leiderschap, daarom krijgt hij de aanvoerdersband”, reageert Cocu via het clubkanaal over de topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Engeland. “Iedereen kent zijn kwaliteiten als speler, maar we moeten hem ook de tijd geven om te wennen aan dit team en deze competitie.”