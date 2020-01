‘PSV verwijst ‘oninteressant aanbod’ van Turkse topclub naar prullenbak’

Besiktas heeft onlangs bij PSV aangeklopt voor Érick Gutiérrez, zo meldt onder meer de Mexicaanse tak van Marca. Volgens de sportkrant kon de Turkse topclub echter zowel de Eredivisie-club als de middenvelder zelf niet overtuigen met hun aanbod. Van een mogelijke overgang is dan ook geen sprake.

PSV voerde naar verluidt 'informele gesprekken' met Besiktas, maar vond het aanbod niet interessant. De huidige nummer vijf van de Süper Lig nam geen contact op met Mariel Duayhe, de zaakwaarnemer van Gutiérrez. Volgens Marca wil de 24-jarige Mexicaan na het vertrek van trainer Mark van Bommel vechten voor zijn kans bij PSV. Onder de onlangs ontslagen oefenmeester was Guti lang niet altijd verzekerd van een basisplaats.

Inmiddels staat Ernest Faber als interim-trainer voor de groep bij de Eindhovenaren. Hij zou zijn vertrouwen in Gutiérrez hebben uitgesproken en hem een meer aanvallende rol willen geven. De middenvelder bracht de feestdagen door in Mexico en keert donderdag terug in Eindhoven. Hij gaat naar verwachting 'gewoon' mee op trainingskamp naar Qatar, waar PSV zich voor gaat bereiden op de tweede seizoenshelft.

Gutiérrez werd in de zomer van 2018 voor een bedrag dat maximaal kon oplopen tot acht miljoen euro overgenomen van CF Pachuca, waar PSV eerder ook Hirving Lozano van kocht. Gutiérrez wist de hoge verwachtingen in Nederland nog niet waar te maken. In zijn eerste seizoen kwam hij tot zestien competitieduels, terwijl de teller in de huidige jaargang op twaalf wedstrijden staat.