‘Cruijff begint na vertrek uit China aan eerste klus als bondscoach’

Jordi Cruijff is de nieuwe bondscoach van Ecuador, zo weet AS donderdagavond te melden. De oud-voetballer, die in december vertrok als trainer van het Chinese Chongqing Lifan, heeft volgens de Spaanse sportkrant een akkoord bereikt met de Ecuadoraanse voetbalbond over een contract voor drie jaar.

Cruijff begint op 26 maart aan zijn klus als bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land. Dan speelt Ecuador in de kwalificatiecyclus voor het WK in 2022 tegen Argentinië, waar Cruijff dus vermoedelijk Barcelona-ster Lionel Messi als tegenstander treft. Cruijff doorliep als voetballer de jeugdopleiding van de Spaanse grootmacht en debuteerde bij de club in het betaalde voetbal.

De aanstelling van Cruijff als keuzeheer van Ecuador komt niet uit de lucht vallen. De zoon van de legendarische nummer veertien is gehaald op voorspraak van Antonio Cordón, die onlangs sportief directeur werd bij Ecuador. Cordón was tevens degene die Cruijff naar Chongqing Lifan in China haalde. Daar stond Cruijff de afgelopen anderhalf jaar aan het roer als trainer. Hij besloot onlangs om zijn contract in Azië niet te verlengen en vertrok afgelopen maand.

Het wordt de derde trainersklus voor Cruijff. Eerder stond hij in het seizoen 2016/17 als oefenmeester voor de selectie van Maccabi Tel Aviv. Daarvoor werkte hij vijf jaar als technisch directeur van de Israëlische topclub. In die functie stelde hij onder meer Peter Bosz aan als trainer, die later naar Ajax verkaste. Tussen 2010 en 2012 was Cruijff werkzaam als technisch directeur van het Cypriotische AEK Larnaca.