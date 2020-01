‘Pardew mikt met ADO op voormalig toptalent van Manchester United'

ADO Den Haag-trainer Alan Pardew wil zijn selectie versterken met Ravel Morrison, zo meldt Sky Sports. De 26-jarige middenvelder werd in zijn jonge jaren gezien als een groot talent uit de jeugdopleiding van Manchester United, maar hij heeft nooit aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen. Dit seizoen houdt Morrison de bank warm bij Sheffield United.

Morrison werd door Sir Alex Ferguson ooit 'het grootste talent uit de jeugdopleiding' van Manchester United genoemd. De verwachtingen waren torenhoog, maar verder dan drie officiële wedstrijden voor the Red Devils kwam hij niet. Morrison speelde na zijn jeugdjaren in Manchester voor West Ham United, Birmingham City, Queens Park Rangers, Cardiff City, Lazio, het Mexicaanse Atlas en het Zweedse Östersund, om afgelopen zomer terug te keren in Engeland bij Sheffield United. Net als bij zijn voorgaande clubs maakt Morrison ook bij de nummer acht van de Premier League weinig indruk.

Verder dan een invalbeurt van twaalf minuten in de Engelse competitie kwam hij dit seizoen niet. Zijn huidige werkgever is dan ook bereid mee te werken aan zijn vertrek. Pardew zou in Morrison, wiens contract na dit seizoen afloopt, de geschikte middenvelder zien in de strijd tegen degradatie. Tot dusver heeft ADO alleen Sem Steijn mogen verwelkomen. Hij was verhuurd aan Al-Wahda. Volgens Omroep West hoopt Pardew ook op de komst van Blackburn Rovers-linksback Sam Hart. De 23-jarige verdediger is op een zijspoor beland bij de club uit de Championship.