AS: Heerenveen raakt ‘Ödegaard-kloon’ per direct kwijt aan club uit LaLiga

De huurperiode van Alen Halilovic bij sc Heerenveen komt mogelijk deze maand al ten einde, zo meldt AS donderdagavond. De aanvallende middenvelder, die door de Eredivisionist wordt gehuurd van AC Milan, staat volgens de Spaanse krant in de belangstelling van minstens drie clubs uit LaLiga.

Halilovic heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten bij Heerenveen. De 23-jarige Kroaat speelde dit seizoen elf competitiewedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler, en wist nog niet te scoren. Milan overweegt naar verluidt om Halilovic, die in september voor één seizoen werd uitgeleend aan Heerenveen, vervroegd terug te roepen en direct weer uit te lenen aan een Spaanse club.

Welke clubs precies interesse hebben in de tienvoudig international maakt AS niet bekend. Volgens het sportblad wordt Halilovic in Spanje qua speelstijl vergeleken met Real Madrid-speler Martin Ödegaard, die anderhalf jaar op huurbasis speelde bij Heerenveen en dit seizoen veel indruk maakt als leenspeler van Real Sociedad. Halilovic heeft naar verluidt zelf zeggenschap in zijn toekomst: hij kan ook kiezen voor een langer verblijf bij Heerenveen.

Halilovic werd in 2014 als een van de grootste talenten ter wereld van Dinamo Zagreb naar Barcelona gehaald, maar kon niet aan de verwachtingen voldoen. De linkspoot kwam tot slechts één optreden in de hoofdmacht en werd in 2016 overgenomen door Hamburger SV. Ook bij de Duitse club stelde hij teleur en na een verhuur aan Las Palmas nam AC Milan hem in 2018 transfervrij over. Vorig seizoen speelde Halilovic op huurbasis bij Standard Luik.