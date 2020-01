Lyon reageert met persbericht op geruchten omtrent Moussa Dembélé

Olympique Lyon heeft middels een persbericht gereageerd op de geruchten over de vermeende interesse van Chelsea in Moussa Dembélé. Diverse Franse media meldden donderdag dat Lyon een bod van veertig miljoen euro had geweigerd vanuit Londen op de 23-jarige aanvaller. De Franse topclub zal Dembélé deze maand onder geen beding verkopen, zo klinkt het.

Trainer Rudi Garcia heeft in zijn voorhoede weinig opties nu Memphis Depay voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld met een kruisbandblessure, terwijl ook Jeff Reine-Adélaïde geruime tijd uit de roulatie is met een soortgelijke blessure. Chelsea mag deze maand de transfermarkt op nadat het transferverbod is opgeheven. The Blues zouden Dembélé graag willen aantrekken en de club uit Londen is naar verluidt bereidt om Olivier Giroud in een deal met Lyon te betrekken.

Zover zal het wat Lyon betreft niet komen, want de club laat weten dat Dembélé in januari niet zal vertrekken. “Olympique Lyon heeft kennis genomen van bepaalde informatie in de media aangaande Moussa Dembélé, die interesse zou genieten van andere clubs deze transerperiode”, begint het statement van de club. “OL wil de de wens benadrukken om, net zoals in de zomer van 2019, Moussa Dembélé te behouden. De club heeft alle vertrouwen in Moussa en rekent op hem om een succesvol team te bouwen voor de komende seizoenen.”

Nu Lyon Dembélé niet zal laten gaan, moet Chelsea-manager Frank Lampard de pijlen op een andere aanvaller richten. In de Engelse media werden eerder al Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Timo Werner (RB Leipzig) in verband gebracht met een transfer richting de nummer vier in de Premier League. Dembélé is bezig aan zijn tweede seizoen bij Lyon. De aanvaller wist tot dusver 30 keer het net te vinden in 71 wedstrijden in het shirt van de Fransen. In augustus 2018 werd hij voor 22 miljoen euro overgenomen van Celtic. Zijn contract bij Lyon loopt door tot medio 2023.