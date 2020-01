Zware blessure bij Arsenal; ‘Nederlander op de lijst als vervanger’

Nathan Aké staat op de radar van Arsenal, zo meldt The Telegraph donderdagmiddag. Calum Chambers ondergaat een operatie aan zijn knie en is voor de rest van het seizoen uitgeschakeld, waardoor manager Mikel Arteta aast op een nieuwe centrale verdediger. Onder anderen de naam van Aké staat op het lijstje van de Spaanse coach.

Chambers zal ongeveer zes tot negen maanden moeten revalideren, waardoor Arsenal dit seizoen niet meer hoeft te rekenen op de diensten van de stopper. Arteta erkende in gesprek met Engelse media dat een nieuwe centrale verdediger gewenst is. "We gaan de markt bekijken en zien wat de mogelijkheden zijn om het team te versterken", aldus de oefenmeester.

"Calum heeft een ernstige blessure opgelopen, dus het is duidelijk dat onze plannen wat betreft onze defensie zijn veranderd", stelde de manager. The Gunners denken onder anderen aan Aké, die zelf de laatste weken is uitgeschakeld met een blessure. De verwachting is echter dat de verdediger van Bournemouth rap zijn rentree gaat maken.

De Oranje-international, die ook in de belangstelling staat van onder meer Chelsea, is echter niet de enige naam die wordt gelinkt aan Arsenal. Dayot Upamecano van RB Leipzig is ook een optie voor de Londenaren, terwijl Daniel Rugani eveneens gezien wordt als een versterking. Laatstgenoemde verdediger komt nauwelijks aan spelen toe bij Juventus.